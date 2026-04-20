Liga: os horários da 32.ª jornada (que já pode dar título ao FC Porto)
Dragões jogam no sábado, depois do Benfica. Sporting fecha jornada na segunda-feira
Já são conhecidos os dias e as horas para os jogos da 32.ª jornada da Liga, que pode ser, mediante o que aconteça até lá, de título nacional para o FC Porto.
Os dragões recebem o Alverca no quinto de cinco jogos de sábado, 2 de maio, já depois de o Benfica visitar Famalicão, num dia que tem ainda os jogos Nacional-AVS, Moreirense-Estrela e Arouca-Santa Clara.
No domingo, 3 de maio, há mais três jogos, com o Casa Pia-Tondela a abrir um dia que tem também o Sp. Braga-Estoril e o Rio Ave-Gil Vicente.
A ronda fecha com o Sporting-Vitória, que é, para os leões, o jogo que se segue à receção ao Tondela, marcada para 29 de abril, quarta-feira, no jogo de acerto de calendário, relativo à 26.ª jornada da Liga.
Sábado, 2 de maio
CD Nacional – AFS, 15h30, Sport TV
Moreirense FC – Estrela Amadora, 15h30 – V+
FC Arouca – Santa Clara, 15h30 – Sport TV
FC Famalicão – SL Benfica, 18h00 – Sport TV
FC Porto – FC Alverca, 20h30 – Sport TV
Domingo, 3 de maio
Casa Pia AC – CD Tondela, 15h30 – Sport TV
SC Braga – Estoril Praia, 18h00 – Sport TV
Rio Ave FC – Gil Vicente FC, 20h30 – Sport TV
Segunda-feira, 4 de maio
Sporting CP – Vitória SC, 20h15 – Sport TV