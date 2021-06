O Sporting publicou nas redes sociais um vídeos dos trabalhos com vista à instalação do novo relvado do Estádio José Alvalade.

O antigo tapete verde já foi completamente retirado e agora estão a ser preparadas as bases do novo, que será colocado nos próximos dias.

Mas esta não é a única novidade da casa dos leões para a nova época. No mesmo vídeo é possível ver que uma parte de uma das bancadas centrais já tem mais cadeiras verdes, confirmação de que está em marcha o plano de substituição dos assentos que tornarão a casa do campeão nacional ainda mais verde.

Este será um projeto dividido em duas fases: a primeira, que deverá estar concluída a tempo do arranque da época, irá abranger as duas bancadas centrais; a segunda, que engloba as bancadas norte e sul, deverá estar pronta durante o próximo ano.