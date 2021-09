Jorge Jesus convocou 21 jogadores para o jogo do Benfica frente ao Boavista, marcado para as 19h00 desta segunda-feira, na Luz.



A mais recente baixa dos encarnados é Nemanja Radonjic. O internacional sérvio tem uma lesão muscular no adutor direito e ficou de fora da convocatória para a receção aos axadrezados, juntando-se a Svilar, Seferovic e Paulo Bernardo (contusão do pé esquerdo).



Por sua vez, André Almeida já está recuperado, mas Jesus confirmou na véspera que este não seria opção para esta partida da sexta jornada da Liga, enquanto Taarabt cumpre castigo.



Gil Dias volta a ficar de fora depois de ter falhado a partida em Kiev por não estar inscrito na Liga dos Campeões enquanto Ferro, que esteve no banco na Ucrânia, foi preterido. Em sentido contrário, Rodrigo Pinho recuperou de lesão e foi convocado por Jesus assim como Lucas Veríssimo que está de volta após cumprir castigo.



Os convocados do Benfica:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Morato, Vertonghen, Otamendi, Valentino, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo e Gilberto;

Médios: Julian Weigl, Gedson, Pizzi, Meïte, Rafa, João Mário e Everton;

Avançados: Gonçalo Ramos, Rodrigo Pinho, Yaremchuk e Darwin;