O Wolverhampton de Vítor Pereira perdeu este sábado na receção ao Leeds, por 3-1, num jogo em que até começaram a ganhar, mas em poucos minutos viram fugir os pontos.

A disputar a quinta jornada da Premier League, a equipa orientada pelo treinador português viu-se a ganhar logo aos oito minutos, na sequência de uma notável jogada coletiva. Fer López encontrou Ladislav Krejci solto e este não desperdiçou na cara do guarda-redes.

Porém, ainda na primeira parte, o recém-promovido Leeds chegou à vantagem e selou o resultado ainda na primeira parte. Calvert-Lewin (31m), Stach (39m) e Okafor (45m) apontaram os golos.

Da parte dos Wolves, jogaram os portugueses José Sá, Toti e Rodrigo Gomes.

De recordar que Vítor Pereira renovou recentemente com o Wolverhampton, numa altura em que somam zero pontos em cinco jogos, com três golos marcados e 12 sofridos.

No outro jogo da tarde, o Tottenham empatou no terreno do Brighton, por 2-2

Minteh, aos oito minutos, e Yasin Ayari, aos 31 minutos, marcaram os golos da equipa da casa. Ainda na primeira parte, o Tottenham conseguiu reduzir através de Richarlison (43m). O golo do empate apareceu aos 82 minutos com um autogolo de Jan Paul van Hecke.

João Palhinha foi titular e totalista no lado do Tottenham.

O Nottingham Forest de Postecoglou empatou no terreno do Burnley (1-1) e desde a saída de Nuno Espírito Santo que os Trees ainda não sentiram o sabor da vítoria (duas derrotas e um empate).

Neco Williams abriu o marcador para o Nottingham, aos dois minutos, e Jaidon Anthony empatou aos 20m.

Por fim, o Crystal Palace triunfou no reduto do West Ham, por 2-1. Mateta e Mitchell marcaram os golos da equipa visitante, aos 37 e 68 minutos, respetivamente. Jarrod Bowen marcou pelo West Ham.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE