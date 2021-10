Jorge Jesus convocou 23 jogadores para a receção do Benfica ao Bayern Munique. O encontro referente à 3.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões tem início marcado para as 20h00 desta quarta-feira, no Estádio da Luz.



Como o treinador revelou na segunda-feira, Diogo Gonçalves e Rafa surgem na lista de convocados.



Rodrigo Pinho, Gedson, Valentin Lázaro, Gil Dias e Seferovic são baixas por lesão.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Odysseas e Helton Leite;

Defesas: Diogo Gonçalves, Vertonghen, Morato, Otamendi, Ferro, André Almeida, Lucas Veríssimo, Grimaldo e Gilberto;

Médios: Julian Weigl, Pizzi, Taarabt, Rafa, João Mário, Meïte, Everton, Paulo Bernardo e Nemanja;

Avançados: Gonçalo Ramos, Darwin e Yaremchuk.