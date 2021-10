O Newcastle anunciou esta quarta-feira que Steve Bruce abandonou o comando técnico da equipa inglesa, por mútuo acordo.



Os Magpies ainda não venceram na temporada 2021/22, ocupando a 19.ª e penúltima posição na tabela classificativa da Premier League, com três pontos em oito jornadas.



A saída de Steve Bruce já era esperada, até pelo próprio treinador, que admitiu esse cenário depois de ter sido anunciado que o Newcastle foi adquirido pelo Public Investment Fund, liderado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.