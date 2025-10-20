José Mourinho regressa a Inglaterra como treinador do Benfica, depois da derrota por 1-0 ante o Chelsea há cerca de três semanas, para novo desafio na Liga dos Campeões. Agora, o adversário é o Newcastle, terra de Sir Bobby Robson, treinador marcante no percurso de Mourinho (foi seu adjunto no FC Porto, Sporting e Barcelona). Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, marcado para as 20 horas de terça-feira, a contar para a terceira jornada da fase de liga, Mourinho recordou Robson e admitiu que é «lindo» jogar em Newcastle, mesmo como adversário.

Se é especial, por Sir Bobby Robson, ir a Newcastle

«Eu senti sempre qualquer coisa especial, mesmo antes de o mister Robson partir. Depois de ele ter partido, obviamente que comecei a sentir aquela proximidade que, infelizmente, o nosso dia a dia - mesmo com as pessoas que amamos e com os familiares que partem - leva-nos, algumas vezes, a passar um bocadinho ao lado dessa saudade.»

«Depois, há locais que nos fazem abrir de novo a porta a que essas pessoas entrem de novo no nosso pensamento e aqui sim: eu trabalhei com o mister Robson seis anos, por aí. E acho que não passava um dia em que ele não mostrasse a sua paixão por Newcastle cidade, por Newcastle área, por Newcastle clube e o orgulho e a paixão com que falava fez-me também… Eu nunca escondi, mesmo como treinador de outros clubes ingleses, que o Newcastle foi sempre um clube querido para mim, obviamente por influência de uma pessoa que é uma lenda deste clube e desta região.»

Quão especial é este estádio

«Não é só o estádio. É o clube, a história, a paixão dos adeptos e, nestes últimos anos, é também o poderio económico que lhes permite ter a equipa que têm, que lhes permitiu sair de uma situação complicada e ganhar, pela primeira vez, uma competição, como a Taça da Liga [ndr: na época passada]. Que lhes permite jogar duas épocas a Liga dos Campeões. E todos sabem que jogar a Liga dos Campeões quando se joga a Premier League é difícil. É uma equipa que está perto de coisas maiores e a gente daqui merece. É uma área diferente da de Londres, da cultura de Chelsea, Arsenal e Tottenham. Completamente diferente da cultura e sociedade nesta zona. Eu adoro jogar aqui. Eu disse aos jogadores na conversa que tive com eles ontem: mesmo como adversário, é lindo e fantástico jogar aqui. Vão ver que é um ambiente extraordinário.»

O papel de Sir Bobby Robson em José Mourinho

«O primeiro ponto é que me deu muitas oportunidades, levou-me para Barcelona e para um jovem ficar lá como eu fiquei, três anos depois da saída de Sir Bobby, foi uma experiência incrível. Aquela porta é gigante e foi aberta por ele. A segunda coisa foi o que aprendi a nível humano e futebolístico. A terceira coisa foi a confiança que ele colocou em mim. Naquele período, o treinador adjunto tinha um espaço reduzido, mas hoje em dia é diferente. Os adjuntos têm mais liberdade e isso foi muito importante. Sei que dei tudo o que tinha.