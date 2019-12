Mikel Arteta é o novo treinador do Arsenal para as próximas três épocas e meia.



O espanhol deixa a equipa técnica de Guardiola no Manchester City para regressar aos «gunners», clube que representou durante cinco épocas.



O técnico de 37 anos terá a primeira experiência como treinador principal e logo ao serviço dos londrinos.



Na mesma nota, o Arsenal agradece ainda a Freddie Ljungberg por ter orientado a equipa de forma interina após a saída de Emery.



Comunicado Oficial: Arteta 😉 — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019