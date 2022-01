Jorge Jesus partilhou, nas redes sociais, imagens de um passeio numa praia na zona da Costa da Caparica na companhia do seu cão.



«Aproveitar o bom tempo da melhor forma e em boa companhia», escreveu o antigo treinador do Benfica, na descrição.



Recorde-se que o técnico saiu do Benfica a 28 de dezembro de 2021. Os encarnados comprometeram-se a continuar a pagar o salário de Jesus.



A SAD do Benfica «cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional».



Nélson Veríssimo assumiu o comando técnico da equipa e orientou o Benfica, esta sexta-feira, na vitória em Arouca (0-2).