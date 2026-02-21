O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez a antevisão ao jogo com o Rio Ave da 23.ª jornada da Liga (domingo, 20h30) ao final da manhã deste sábado, tendo falado da evolução clínica de Kiwior e de Martim Fernandes e revelando que o polaco ainda não vai ser opção. Disse ainda que Thiago Silva teve um pequeno problema e falou das opções para lateral-esquerdo, para um jogo em que Francisco Moura regressa após castigo:

Evoluções de Kiwior e Martim Fernandes:

«Muito positivo. O Kiwior teve uma evolução fantástica nos últimos dias. Ainda não está completamente pronto, é um risco que não quero correr, amanhã [ndr: domingo] não vai estar na equipa, mas nos últimos dias teve uma evolução muito boa. Com o Martim, estamos positivos, ele teve boa evolução, estamos a trabalhar para que esteja pronto nos próximos dias. Estamos positivos com ambos. Não temos outros casos particulares, o único é o Thiago Silva que nos últimos dias teve um pequeno problema. Estamos a avaliar e precisamos de ver nas próximas horas como é que vai estar.»

Se Moura volta após castigo, ou se mantém Zaidu:

«Penso que, sobre a exibição do Zaidu, já falei após o jogo, ele foi muito positivo, pronto para voltar depois de semanas fora da equipa. Fez um jogo maduro, com energia e atitude. Na fase em que estamos a entrar, vamos precisar de todo o plantel, de todos prontos para competir e todos vão ter um papel-chave. O Francisco e o Zaidu vão ter espaço para jogar e atuar.»