Paolo Maldini e o filho, Daniel, testaram positivo para Covid-19, anunciou este sábado o Milan em comunicado no site oficial.

Na nota, os rossoneri explicam que Maldini esteve em contacto com uma pessoa infetada e que foi submetido ao teste na sexta-feira, o qual foi positivo.

«Paolo e Daniel estão bem e já completaram duas semanas sem contacto com outras pessoas. Vão permanecer em quarentena até recuperarem clinicamente, de acordo com os protocolos médicos das autoridades de saúde», pode ler-se no comunicado.

Refira-se que Paolo Maldini é uma lenda do Milan, enquanto o filho Daniel, de 18 anos, dá agora os primeiros passos na equipa principal do emblema de Milão.

Já esta tarde, Dybala anunciou que também está infetado com o novo coronavírus, o terceiro caso no plantel da Juventus. Itália é neste momento o país mais afetado pela pandemia de Covid-19: regista já 53.578 casos e 4.825 mortes, 793 das quais nas últimas 24 horas.