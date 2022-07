A FIGURA: Jota Silva

Apesar de por vezes parecer algo ansioso, o extremo recrutado ao Casa Pia esteve muito ativo e teve interferência nos três golos do Vitória SC. Primeiro serviu Lameiras para o golo inaugural do encontro, depois está na arrancada que fez a diferença no segundo golo e acaba também por fazer a assistência para o terceiro. Nunca virou a cara à luta, foi a todos os lances e promete criar mossa nas defesas adversárias, tal como aconteceu esta noite.

O MOMENTO: Anderson Silva entrou e marcou

Algo sonolento na segunda metade, o Vitória abrandou o ritmo após o intervalo, permitindo ao Puskás ameaçar entrar no jogo. Anderson Silva, outro reforço para a nova época, saltou do banco para acordar o D. Afonso Henriques, precisando apenas de meia dúzia de segundos para marcar. O primeiro toque na bola apenas parou no fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Mumin

O defesa central ganês esteve sempre muito seguro, jogando em antecipação de forma a não permitir que os avançados do Puskás pudessem criar perigo. Mesmo frente ao possante Lamin não vacilou na primeira metade.

Tamás Kiss

Com apenas dezoito anos, o extremo húngaro foi dos que mais fez para que o Puskás Akadémia tivesse bola e conseguisse ter os seus momentos de construção. Remou contra a maré, mas sem sucesso.

André Almeida

A espaços deixou sair o seu perfume com alguns rasgos dignos de realce, essencialmente na primeira metade. Num deles lances disparou forte, ficando perto do golo do meio da rua. Valeu aos húngaros a defesa de Markek.

Lameiras

Apontou o primeiro golo oficial do Vitória SC esta temporada, guiando de pé esquerdo a equipa para o triunfo. Prestação competente do extremo canhoto no lado direito do ataque dos vimaranenses.