O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, convocou 23 jogadores para o jogo na Madeira frente ao Marítimo, referente à terceira jornada da Liga.



Nota para as ausências de Diogo Leite, Fábio Cardoso, Carraça, Marchesín, lesionado, e de Grujic, médio que tem treinado de forma condicionada. Além deste duo, Wendell, mais recente reforço dos dragões, também não segue viagem conforme o técnico havia revelado na antevisão ao encontro.



O Marítimo-FC Porto está agendado para as 18h00, deste domingo.



Os convocados do FC Porto:



Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo;



Defesas: Pepe, Marcano, Manafá, Mbemba, Zaidu e João Mário;



Médios: Uribe, Vítor Ferreira, Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa;



Avançados: Díaz, Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Corona, Toni Martínez, Evanilson e Fábio Vieira.