A equipa de sub-23 do Sp. Braga foi a Matosinhos bater o Leixões por 1-0 e, só com vitórias, comanda destacado a zona norte da Liga Revelação.

Roger, que se tornou no jogador mais jovem a estrear-se na Liga, aos quinze anos, pela mão de Carlos Carvalhal, marcou o golo solitário do triunfo dos minhotos no Estádio do Mar.

Depois de já ter vencido o Vizela (3-1) e a Académica (2-0) e, mesmo com o jogo com o Rio Ave adiado, a equipa comandada por Custódio lidera a série norte com 9 pontos, à frente do V. Guimarães e Rio Ave, ambos com seis pontos.