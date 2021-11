O FC Porto B regressou aos triunfos na manhã deste domingo, ao vencer a Académica por 2-1, em jogo em atraso da oitava jornada da II Liga.

Mor Ndiaye abriu o marcador aos 29 minutos, com um belo pontapé de fora da área com o... pior pé.

A resposta dos estudantes surgiu aos 35, com João Carlos a fazer o empate. Já no arranque do segundo tempo, Silvestre Varela voltou a colocar os azuis e brancos em vantagem e estabeleceu o resultado final.

Os dragões regressam, assim, aos triunfos após cinco jornadas. Já os estudantes continuam numa onda negativa de resultados e ainda não venceram qualquer jogo na II Liga. A última vitória da turma de Coimbra foi em setembro, em jogo da Taça de Portugal ante o Alpendorada, que só ficou resolvido no prolongamento.

A formação secundária do FC Porto subiu ao 11.º lugar. A Académica mantém-se na última posição, com apenas dois pontos amealhados.