Não há fim à vista para a crise do Manchester City. O conjunto de Manchester perdeu por 2-1 frente ao Aston Villa este sábado no jogo inaugural da 17.ª jornada da Premier League e somou a terceira derrota consecutiva, tendo apenas uma vitória nos últimos 12 jogos.

Sem Rúben Dias e Matheus Nunes, com Ederson no banco mas Bernardo Silva a capitão, o City viu as esperanças de uma deslocação vitoriosa começarem a dissipar-se cedo no encontro. Aos 16 minutos, depois de um passe de Tielemans que desmontou a defesa visitante, Morgan Rogers assistiu Jhon Durán e o avançado colombiano só teve de encostar para o golo inaugural.

Já na segunda parte, foi Morgan Rogers a assumir o papel de protagonista ao aumentar a vantagem para dois golos com um remate forte já dentro de área, aos 65 minutos.

O City não desistiu e, numa altura em que o cenário já se encontrava negro para os comandados de Guardiola, Phil Foden surgiu para tentar salvar o encontro já perto do apito final. Aos 90+3 o inglês aproveitou uma sequência de ressaltos e conseguiu reduzir a diferença a poucos minutos do fim, mas já não foi a tempo de evitar a derrota do conjunto de Manchester.

Com este resultado, o City cai para o sexto lugar da Premier League, com 27 pontos, e é ultrapassado pelo próprio Aston Villa que é agora quinto, com 28 pontos. De notar que o conjunto de Guardiola pode terminar a jornada no nono lugar da tabela.