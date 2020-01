Edinson Cavani está mesmo decidido a deixar Paris nesta janela de transferências. Depois de Leonardo, diretor desportivo do PSG, ter revelado que o avançado uruguaio tinha pedido para sair, agora é a mãe do jogador a revelar o interesse deste em ir para o Atlético de Madrid.

«Há uma negociação aberta, o Paris Saint-Germain recusou três propostas do Atlético de Madrid, mas o meu filho pediu para sair e estamos à espera que os clubes cheguem a acordo», disse Berta Gómez, em declarações ao As.

«Está complicado, mas ele quer jogar no Atlético de Madrid, se não for agora será no verão, seguramente. Seria ótimo se isso acontecesse, queremos isso há anos, mas agora não depende do meu filho, mas sim do PSG e do Atlético», acrescentou.

A mãe de Cavani acusa ainda o PSG de dificultar a vida ao filho: «Entendemos a postura do PSG, o que não entendo é que querem que ele fique e depois metem-no seis minutos por jogo. Não se estão a portar com ele, com tudo o que ele deu ao clube nos últimos sete anos.»