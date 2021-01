A seleção portuguesa de andebol venceu a Suíça por 33-29 na segunda jornada da Main Round do Mundial de Andebol.

Depois da derrota com a Noruega, Portugal tinha de vencer para continuar na corrida à passagem aos quartos de final.

Perante uma equipa helvética que tinha vencido a seleção nos últimos três jogos, a primeira parte sorriu a Portugal, apesar de algum equilíbrio. Andy Schmid alimentou o ataque helvético e acabou o jogo com 11 golos marcados e cem por cento da linha de sete metros!

No entanto, Portugal conseguiu dilatar a vantagem no segundo tempo e a diferença chegou a ser de quatro golos. Os suíços nunca baixaram os braços e a cinco minutos do fim podiam empatar o jogo.

A seleção portuguesa teve uma altura em que estagnou nos 30 golos, mas com cinco minutos finais bons voltou a ganhar vantagem e, assim, conseguir a primeira vitória nesta segunda fase.

Portugal faz seis pontos e iguala a França, a qual defronta domingo, às 19h30. Se vencer, Portugal chega aos quartos de final.

A Noruega, vice-campeã que bateu Portugal no primeiro jogo do Main Round, é a outra seleção na corrida. Joga com a Islândia domingo, antes do Portugal-França.