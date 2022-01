Edu está de regresso à seleção portuguesa de futsal, substituindo o lesionado Bebé no Campeonato da Europa, que está a decorrer nos Países Baixos.



O guarda-redes que alinha no Viña Albali Valdepeñas (Espanha) tinha testado positivo para a covid-19 na véspera do arranque do europeu, cedendo o seu lugar a Bebé.



Agora, é Bebé que sai da convocatória, uma vez que o guardião dos Leões de Porto Salvo sofreu uma lesão muscular no gémeo interno à direita.



Portugal venceu a Sérvia (4-2) na primeira jornada do Grupo A e defronta no domingo os Países Baixos.