Tomás Vaclík, guarda-redes do Boavista, em declarações à Benfica TV, após a derrota em casa do Benfica, por 3-0, na 23.ª jornada da Liga:

[Exibição e Melhor em Campo] «Obrigado. Sabíamos que ia ser um jogo complicado. O Benfica é uma equipa de topo e está em ótima forma. Mereceram ganhar. Temos de continuar, temos dois jogos em casa e é conquistar pontos.»

[Estreia pelo Boavista] «Estou feliz por voltar a jogar. Foram oito meses complicados, sem clube e sem jogar. Estou muito feliz pela oportunidade que o Boavista me deu e pela minha estreia ser no estádio do Benfica. Foi bom, mas temos de continuar.»