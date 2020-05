A NOS anunciou esta sexta-feira que não irá renovar o patrocínio do principal campeonato português. Refira-se que o acordo com a operadora de comunicações expira no final da próxima época

«Esta decisão resulta de uma avaliação que a empresa tem vindo a realizar há já alguns meses e da qual resultou a conclusão que, após sete épocas, o valor que esta parceria representava para ambas as partes e os objetivos que lhe estiveram subjacentes estarão totalmente atingidos», lê-se na nota emitida pela empresa.

A parceria terá, portanto, uma duração total de sete épocas, tendo sido iniciada em 2014 e cessando em 2021, num acordo que previa o naming da competição e que se tornou no mais longo da história da competição.

A Liga também já reagiu à decisão que lhe foi comunicada, agradecendo à operadora pelos anos de parceria. «A Direção Executiva da Liga Portugal deixa uma palavra de profunda gratidão à aposta feita pela marca, no período de sete anos, e que se traduziu num crescimento do valor da prova, também alavancado por esta aliança».

Na altura da última renovação do contrato, em 2017, apesar de não terem sido divulgados os valores do patrocínio, a imprensa desportiva escrever que o mesmo rondava os 20 milhões de euros.

