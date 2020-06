David Tavares, médio do Benfica que a 10 de maio testou positivo para a covid-19, continua infetado com covid-19 43 depois do diagnóstico.

O clube encarnado continua, assim, a ter três jogadores no boletim clínico. O médio de 21 anos, Jardel (rotura muscular na região posterior da coxa esquerda) e Grimaldo, que vai falhar o que resta da época devido a uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

Para o jogo com o Santa Clara, agendado para esta terça-feira, Bruno Lage convocou 23 jogadores.