Rui Costa disse neste sábado que o Benfica ainda espera uma resposta de Cavani à proposta que lhe foi feita pelo Benfica.

«Eu coloco o Cavani no lote dos melhores avançados do mundo. É público que o Benfica fez uma proposta ao Cavani e agora espera uma resposta», disse numa conferência no âmbito da final da Liga dos Campeões que se vai disputar neste domingo em Lisboa.

