«Rafael Leão? Vamos torcer para tê-lo contra o Lecce»
Massimiliano Allegri deu a entender que o português não está disponível para o arranque do campeonato
O Milan vai iniciar a campanha na Série A e o treinador Massimiliano Allegri admitiu não contar com Rafael Leão, internacional português.
Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente à Cremonese, esta sexta-feira, Allegri foi naturalmente questionado sobre o estado de saúde do extremo português, de 26 anos, que saiu lesionado no jogo contra o Bari, a contar para a Taça de Itália, no último domingo.
«Não tenho nenhuma atualização [sobre Rafael Leão], vamos torcer para tê-lo contra o Lecce», assumiu Allegri, apontando o regresso para a segunda jornada do campeonato italiano.
Recorde-se, que o camisola 10 dos Rossoneri abandonou o terreno de jogo aos 15 minutos, devido a um problema na perna, imediatamente após ter inaugurado o marcador, em San Siro, num encontro que terminou 2-0 favorável à equipa da casa.
Sobre Luka Modrić, jogador contratado neste defeso, Massimiliano Allegri não abriu o jogo sobre se ia colocar o médio na equipa titular: «Além do Modrić, temos o Loftus-Cheek e o Fofana.»
O Milan recebe, este sábado, a Cremonese para a primeira jornada da Serie A, às 19h45 (horário de Portugal Continental).