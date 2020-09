O Moreirense anunciou esta terça-feira a contratação de David Tavares, por empréstimo do Benfica.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o jovem médio chega a Moreira de Cónegos por empréstimo de um ano do clube da Luz, num acordo que não contempla qualquer opção de compra.

Recorde-se que o jovem médio, de 21 anos, estreou-se pela equipa principal das águias na época passada, tendo realizado dois jogos sob o comando de Bruno Lage, o primeiro deles para a Liga dos Campeões diante do Leipzig no Estádio da Luz. Esta temporada cumpriu a pré-temporada às ordens de Jorge Jesus, mas não foi utilizado nos dois jogos oficiais dos encarnados e estava, à semelhança de Jota e Tomás Tavares, a treinar com a equipa dos encarnados.