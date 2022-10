Pedro Pauleta inaugurou neste sábado o Complexe Sportif Pedro Pauleta, na cidade de Nozay Paris.

O ex-internacional português, que atualmente exerce funções como diretor na Federação Portuguesa de Futebol, foi ainda distinguido com a medalha de ouro da cidade situada na periferia da capital francesa.

Pauleta, que terminou a carreira de futebolista em 2008, jogou em França entre 2000 e o término do percurso como profissional: nas primeiras três épocas atuou no Bordéus e esteve depois cinco temporadas no Paris Saint-Germain, onde chegou a ser o melhor marcador da história deste clube.