Sérgio Fonseca, treinador do Académico de Viseu, lamentou a falta de eficácia da equipa, mas acredita que a equipa vai continuar confiante.

Qual a análise que faz ao jogo?

Foi um jogo em que na primeira parte estivemos por cima, tivemos oportunidades, mas não fomos eficazes. Depois houve um certo equilíbrio, mas no geral fizemos um bom jogo, criámos boas oportunidades e não fomos eficazes. O Aves é uma equipa da I Liga e nos penáltis é um pouco o fator sorte e competência. Aí o Aves foi mais competente e passou à próxima fase.

A falta de eficácia do Académico foi decisiva?

Entrámos confiantes e a equipa continua confiante porque não é este resultado que nos vai abalar. Se conseguíssemos chegar primeiro ao golo isso iria aumentar os níveis de confiança, mas mesmo assim acabámos por fazer um bom jogo.