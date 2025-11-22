Taça: AVS-Académico de Viseu, 0-0 a.p. (7-6, g.p.) (crónica)
AVS pela primeira vez nos oitavos da Taça de Portugal após 14 grandes penalidades
AVS pela primeira vez nos oitavos da Taça de Portugal após 14 grandes penalidades
Foram precisas 14 grandes penalidades para que o AVS fizesse história e passasse pela primeira vez aos oitavos de final da Taça de Portugal. Depois de um jogo em ritmo de treino e onde o Académico de Viseu até foi melhor, que já havia eliminado o Gil Vicente, o emblema da I Liga acabou por carimbar a continuidade na prova rainha no desempate por penáltis. Aí, Milioransa atirou o esférico para as nuvens e decidiu.
João Pedro Sousa mudou quatro peças depois do empate caseiro com o Gil Vicente. Sidi Bane, Rúben Semedo, Oscar Pera Tomané saíram da equipa para dar lugar a Tiago Galletto, Carlos Ponck, Diego Duarte e Nené. Sérgio Fonseca afinou pelo mesmo diapasão e também fez quatro alterações depois do triunfo em Felgueiras. Bruno Brígido, Rúben Pereira, Pedro Barcelos e Gohi foram a jogo no lugar de Domen Gril, Nikos Michelis, Anthony Correia e Alvaro Zamora.
Os viriatos estiveram melhor na primeira metade e bem mais perto de inaugurar o marcador, valendo a boa exibição de João Gonçalves. André Clóvis foi o primeiro a tentar: um remate saiu à malha lateral e o outro foi o guardião do AVS a defender. Os locais apenas por uma vez estiveram perto de marcar, mas Jaume Grau, solto na área, acertou nas orelhas da bola. Ainda antes do descanso, Gohi e Gustavo Costa também tentaram, porém João Gonçalves mostrou-se intransponível.
A turma da Vila das Aves surgiu melhor para o segundo tempo. Nené, por duas vezes, esteve perto de fazer as redes balançar. Primeiro, de livre direto, fez a barra tremer; depois, após boa jogada com Diogo Spencer, obrigou Bruno Brígido a fazer uma boa defesa. Na resposta, André Clóvis, sempre ele, apareceu ao segundo poste a cabecear ligeiramente por cima. Os técnicos queriam resolver o jogo nos 90 minutos e começaram a refrescar as equipas. Contudo, o resultado prático foi nulo e o prolongamento tornou-se uma realidade.
Mais meia hora de jogo com o final esperado: os dois coletivos com mais medo de perder do que com coragem para ganhar levaram o jogo para as grandes penalidades. Da marca de 11 metros, Nené abriu o marcador para o AVS. André Clóvis não deixou os créditos por mãos alheias e fez o mesmo. Seguiram-se Pedro Lima, Rafael Barbosa, Rivas e Bruno Lourenço não perdoaram para a equipa de Santo Tirso, e Messeguem, Robinho, Rúben Pereira, Zamora fizeram o mesmo para os de Viseu. No mata-mata, após 14 grandes penalidades, Milhoransa falhou e deu a passagem ao AVS.
FIGURA: João Gonçalves (AVS)
O Académico de Viseu esteve sempre mais perto do golo e valeu a excelente exibição de João Gonçalves, principalmente no primeiro tempo. André Clóvis, Gohi e Gustavo Costa bem tentaram, mas o guarda-redes do AVS levou sempre a melhor e segurou o nulo.
O MOMENTO: Bola na barra
O AVS, apesar da fraca exibição, esteve bem perto de chegar à vantagem durante os 90 minutos. De livre direto, Nené rematou direto e acertou em cheio na barra. Foi a melhor ocasião do jogo.
POSITIVO: Exibição do Académico de Viseu
Excelente exibição do Académico de Viseu que merecia bem melhor. A equipa da Liga 2 foi sempre mais perigosa e merecia ter chegado à vantagem, falhou no capítulo da finalização.