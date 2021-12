Vasco Faísca é o novo treinador do Farense, anunciou o emblema algarvio nesta quarta-feira.

De recordar que o Farense iniciou a época com Jorge Costa no comando, mas depois, perante a saída deste, promoveu Fernando Pires (Fanã), que entretanto voltou ao trabalho que desempenhava nas camadas jovens.

Vasco Faísca foi jogador da formação do Farense, precisamente, mas como treinador passou já esta época pelo Alverca, da Liga 3, depois de experiências no Olhanense e no Sp. Braga B.