Figura: Daniel Bragança e mais dez

Ruben Amorim não se tem cansado de dizer que Daniel Bragança é um injustiçado no plantel porque merecia jogar mais, mas não tem tido espaço no onze. Teve onze e voltou a comprometer o treinador, deixando claro que tem qualidade para jogar mais minutos. E não foi um jogo fácil para o jovem médio. Com um meio-campo muito congestionado, Bragança foi dos poucos que conseguiu improvisar espaços, com boas receções, bons passes e até bons remates. Perante as dificuldades da equipa em estabelecer a ligação com o ataque, o médio assumiu por várias vezes a iniciativa e rematou de fora da área e até esteve perto de marcar.

Momento: bomba de Sarabia

O Sporting tinha voltado para a segunda parte a jogar em 4x3x3, com muitos mais espaços e, numa altura em que o Casa Pia ainda se estava a adaptar ao novo figurino do adversário, o espanhol arrancou pela zona central, combinou com Paulinho e desferiu uma verdadeira bomba que levou a bola primeiro à trave, depois ao solo e novamente à trave. Um remate com tal convição que, da bancada, ficou logo a sensação que tinha sido golo, mas o jogo ainda prosseguiu e só foi confirmado mais tarde pelo VAR. Estava feita a reviravolta em Pina Manique.

Outros destaques:

Coates

Sempre providencial. Numa altura em que o Sporting estava a perder, o central subiu à área contrária para marcar o golo do empate. Desta vez não foi de cabeça, mas sim com um remate a meias com João Palhinha. Sempre que desespera, o leão sabe que pode contar com o seu capitão.

Godwin

Um verdadeiro poço de energia, a colocar muitos problemas ao Sporting, sobretudo na primeira parte. O avançado nigeriano, a jogar sobre a esquerda, aproveitou constantemente as subidas de Esgaio para depois atacar as suas costas, em inúmeras arrancadas, com a bola nos pés, a transportar jogo para junto da área do Sporting.

Paulinho

Com a entrada do avançado, o jogo do Sporting mudou do dia para a noite. Depois de uma primeira parte com um futebol muito congestionado, Ruben Amorim prescindiu de Nazinho para lançar o avançado e os leões passaram a jogar em 4x3x3, com muitos mais espaços, mas combinações, mais profundidade e, logicamente, mais oportunidades. Com um jogo simples, Paulinho, quase sempre ao primeiro toque, fez a equipa jogar.

Tabata

Depois de Penafiel, nova expulsão em Pina Manique. O lance não foi intencional, mas estava a chover e brasileiro acabou por se imprudente. A verdade é que, num curto espaço de tempo, Tabata deixou a equipa pela segunda vez em dificuldades.

Jota Silva

O autor do golo solitário do Casa Pia. Foi sorrateiro no lance do golo, passando nas costas de Coates, antes de se mostrar à bola, para a desviar para as redes de João Virgínia. Voltou a ter uma segunda oportunidade, ainda na primeira parte, mas atirou ao lado.