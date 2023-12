União de Leiria e Paços de Ferreira empataram esta sexta-feira (1-1) num jogo antecipado da jornada 18 da II Liga, que acabou empatado a uma bola.

Os pacenses podiam ter marcado logo nos primeiros minutos, mas Matchoi Dajló falhou o alvo, depois de ter tirado o guarda-redes Kieszek do caminho.

A equipa da casa reagiu bem ao susto e adiantou-se no marcador pouco depois, aos 10 minutos, por Valdir Júnior. O defesa brasileiro agradeceu a assistência do argentino Lucho Veja.

O Paços manteve uma boa dinâmica e conseguiu empatar a meio da primeira parte, num grande lance individual de Brian Cipenga. O congolês rasgou uma estrada até à baliza leiriense.

Antes do intervalo, Kieszek ainda negou o golo a Rui Fonte, que podia ter completado a reviravolta no resultado.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com poucas jogadas de perigo no ataque. As melhores, surgiram perto do fim, mas ninguém foi capaz de concretizar.

Com este empate, as duas equipas continuam coladas na tabela classificativa: a União de Leiria tem 19 pontos, mais um do que o Paços de Ferreira.