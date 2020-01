O avançado Andraz Sporar foi confirmado, esta quinta-feira, como reforço do Sporting. O jogador esloveno chega a Alvalade a troco de seis milhões de euros e assina por cinco épocas, ficando com uma cláusula de 60 milhões de euros.

Sporar, de 25 anos, vai representar o emblema verde e branco após duas épocas e meia ao serviço do Slovan Bratislava, clube da Eslováquia, pelo qual já defrontou esta temporada o Sp. Braga na Liga Europa.

O acordo foi confirmado pela SAD do Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM):

«A Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Športový Klub Slovan Bratislava para a transferência, a título definitivo, dos direitos do jogador Andraz Sporar, pelo montante fixo de € 6.000.000,00 (seis milhões de euros), tendo celebrado com o jogador um contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, no qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de € 60.000.000,00 (sessenta milhões de euros)», pode ler-se, na nota oficial da CMVM.

«Estou muito contente por assinar contrato com o Sporting Clube de Portugal. Espero que juntos consigamos atingir grandes coisas», referiu Sporar, citado pelo clube leonino, nas primeiras declarações como jogador dos verde e brancos de forma oficial.

Depois de ter terminado a formação nos eslovenos do Interblock, clube pelo qual fez a primeira época como sénior, Sporar rumou ao Olimpija Ljubljana, clube que representou de 2012 a 2015. Seguiu-se depois a primeira experiência fora do país natal, no Basileia e ainda uma passagem curta pelos alemães do Arminia Bielefeld, antes do Slovan. O Sporting é, por isso, o sexto clube da carreira de Sporar. Paralelamente, já representou a seleção por 19 ocasiões e marcou dois golos.

