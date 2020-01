Jeremy Mathieu foi suspenso com dois jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O defesa francês foi expulso no final da derrota do Sporting frente ao Sp. Braga, da Taça da Liga, depois de uma falta dura sobre Esgaio, e fica assim suspenso para as próximas duas partidas dos leões: falha a receção ao Marítimo e nova deslocação ao terreno do Sp. Braga, desta feita para o campeonato.

Yannick Bolasie e Eduardo Henrique, os outros jogadores do conjunto de Silas que viram o cartão vermelho ante os bracarenses, apanham apenas um jogo de suspensão, tal como Eduardo, guardião do conjunto orientado por Rúben Amorim.

Recorde aqui a expulsão de Mathieu e a confusão que se seguiu: