Um disparo bastou para os leões derrotarem os Guerreiros e vencerem a batalha de Leiria – nova casa do troféu para os próximos anos.

O Sporting levantou a Taça da Liga pela terceira vez, um objetivo que também o adversário perseguia, e o Sp. Braga, agora numa decisão longe de casa, perdeu em semana de comemoração do centenário a coroa conquistada há um ano.

D. Pedro – o Porro foi o herói de leão ao peito que deu a estocada decisiva nos Guerreiros numa batalha travada sob o castelo altaneiro em noite de rigoroso vendaval.

Debaixo de chuva e de vento, com um relvado encharcado, onde a bola mal rolava, tentou-se jogar futebol.

A tentativa deu quase sempre erro com o 3-4-3 leonino encaixado no 4-2-3-1 variável do Sp. Braga sem que houvesse grande emoção durante mais de meia-hora.

Se o Sp. Braga lançava a velocidade de Galeno sobre o flanco esquerdo, o esférico prendia e comprometia o contra-ataque. Do lado contrário, a tração de TT não lhe dava características de todo-o-terreno e Pote só apareceu em cima do intervalo, num remate em esforço travado por Matheus.

Antes disso, a decisão: um tiro de canhão de Porro, que descoberto por Gonçalo Inácio, atirou cruzado e certeiro, transformando as redes em chamas (sim, havia esse engenho por trás das balizas).

Apesar de uma primeira parte equilibrada (com 50-50 em posse de bola), o Sporting foi a vencer para o intervalo. O Sp. Braga lançou Paulinho para o segundo tempo e tomou a iniciativa de jogo. E o Sporting? Bom, o Sporting foi jogando no erro do adversário.

Enfim, houve futebol!

O leão não confinou por completo. Mas quase. Chegou-se à frente por Pote e Sporar, mas do lado contrário havia uma barragem de artilharia pesada.

1, 2, 3… Fogo! E Iuri Medeiros sentou Feddal e rematou para defesa de Adán.

1, 2, 3… Fogo! E dois minutos depois Paulinho disparou à barra!

1, 2, 3… Bem, o resto já sabem. Al Musrati atirou a rasar o poste, Esgaio até introduziu a bola na baliza, mas estava em fora de jogo.

Resumindo, o Sp. Braga que ao intervalo tinha menos remates (5-2) e cantos (2-1) virou por completo a estatística (7-13 e 3-7, respetivamente), sem, contudo, virar o marcador.

O resto foi batalha. Muita disputa em campo e muito erro de quem apita. O quarto árbitro Manuel Mota deu indicação para expulsar (ainda não se sabe bem porquê) os dois treinadores ainda na primeira parte e Pote também viu vermelho em cima dos 90. Pelo meio Tiago Martins decidiu algumas vezes mal, como na falta do livre que deu o golo ao Sporting – nada, porém, que mereça mais do que um parágrafo.

O resto foi nervos à flor da pele no relvado e nos bancos, até depois do apito final. Foi sangue, suor e garras de leão cravadas numa Taça que, um ao depois, Ruben Amorim voltou a erguer. Do outro lado da barricada, do banco para a bancada, comandou a conquista de Leiria.

No fim, até a chuva parou para contemplar a festa e os vencidos ficaram para aplaudir. Por mais dura que seja a batalha, por mais inglório que seja o seu desfecho, um Guerreiro não perde a galhardia.