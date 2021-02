Tiger Woods está hospitalizado depois de sofrer um acidente de viação no bairro de Rancho Palos Verdes, em Los Angeles, confirmou o xerife do departamento da Polícia local.



De acordo com a mesma fonte, o carro onde seguia o golfista norte-americano capotou e este foi desencarcerado pelos bombeiros e paramédicos e transportado para uma unidade hospitalar.



As causas do acidente ainda estão por apurar, embora a





[em atualização]