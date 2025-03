Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a vitória frente à Dinamarca, por 4-2 (5-3 no agregado), nos «quartos» da Liga das Nações:

[Análise ao jogo]

«Foi um desempenho muito diferente do que fizemos na Dinamarca. Vi uma capacidade para interpretar o jogo, criar oportunidade e marcar cinco golos não é fácil. Tivemos uma grande penalidade e a equipa esteve muito inteligente. O ambiente em Copenhaga foi muito bom. E hoje em Alvalade foi melhor.»

[Mais transpiração que inspiração?]

«Mas o futebol é isso! É isso! O futebol é uma lição de vida, não há facilidade. Não é jogar os jogos e ganhar sempre 3-0. A vida é lutar, trabalhar bem e ser honestos. A equipa mostrou todos os valores do povo portugues - luta, personalidade, resiliência e muita qualidade em momentos chave.»

[Paciência de Trincão para esperar e marcar dois golos]

«Não é fácil entrar no espaço Seleção. Trincão está a trabalhar muito bem e isso é que é importante. Mostrou nos treinos que está preparado, tal como o Diogo Jota, Rúben Neves ou Nélson Semedo. Uma equipa precisa mais do que onze jogadores no campo. Foi um prazer ver o Trincão marcar, trabalhar muito bem e mostrar o talento que tem.»

[Sente confiança total em cumprir o contrato até ao fim?]

«Sinto muito a confiança dos adeptos. Sinto muito a confiança da nova direção, do presidente e da Federação. A Seleção é dos jogadores e dos adeptos. Não é do selecionador. O selecionador está aqui para ajudar. Não sou um treinador novinho, tenho muita experiência. Estou tranquilo, quando a equipa perde é culpa minha e quando ganha são os jogadores. Não há problema. O importante é que estamos aqui a lutar para os objetivos.»

[Caminho para o Mundial fica definido]

«Não há jogos fáceis. É a primeira vez que há um apuramento em três meses. Precisamos de continuar com um nível que já mostrámos. A Liga das Nações mostrou que a competitividade é muito alta. Vamos continuar a lutar e dar tudo pelos nossos objetivos.»