O regresso da I Liga em junho, a preocupação com o futuro do futebol profissional com o fim do patrocínio da NOS após a época 2020/2021 e o trabalho mental e físico dos jogadores no período de paragem marcou o ‘Especial Desporto’ desta sexta-feira na TVI24, no regresso de Cláudia Lopes, para apresentar o programa Maisfutebol a partir da próxima semana no formato habitual.

Nuno Gomes considerou que «tem de haver um trabalho mental com os jogadores» para o retorno, Pedro Ribeiro e Pedro Barbosa alertaram para o «mau sinal» que é o fim do patrocínio da NOS à I Liga de futebol, ao passo que Luís Pedro Ferreira referiu que «é a primeira vez que Fernando Gomes está a ter alguma contestação» ao leme da Federação Portuguesa de Futebol, com as decisões tomadas nas últimas semanas. Catarina Pereira acredita que «acabe como acabar, esta Liga nunca vai ser igual às outras».