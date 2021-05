A vitória por 2-0 frente ao Moncarapachense garantiu ao Sporting B a presença na Liga 3, a nova prova da Federação Portuguesa de Futebol.

O primeiro golo dos leões foi um golaço de Elves Baldé (para ver e rever no vídeo abaixo) com uma bomba do meio campo. Na segunda parte, Hevertton Santos fez o 2-0 final.