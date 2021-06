O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Rodrigo Pinho, tal como o Maisfutebol já havia noticiado em janeiro.

O avançado brasileiro chega à Luz a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Marítimo, e rubricou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2026.

Segundo informação do Benfica, o jogador de 30 anos será apresentado esta quinta-feira à tarde, numa cerimónia a decorrer no Estádio da Luz.

Depois de Sp. Braga, Nacional e Marítimo, Rodrigo Pinho vai representar assim o quarto clube em Portugal. Na época passada, marcou 15 golos em 21 jogos pela equipa dos Barreiros.

Foto de capa: Sport Lisboa e Benfica