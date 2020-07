Hugo Félix assinou contrato profissional com o Benfica, anunciou esta quinta-feira o emblema encarnado, em comunicado no site oficial.

Aos 16 anos, o irmão de João Félix vai cumprir a sexta temporada no clube da Luz. Esta época, foi o melhor marcador dos juvenis B das águias no campeonato distrital, com 13 golos.

De resto, João Félix esteve no Estádio da Luz aquando da assinatura do contrato do irmão, conforme a fotografia publicada pelo Benfica comprova (em cima).