Kenji Gorré é a mais recente contratação do Boavista. Em declarações reproduzidas no site oficial do clube, o internacional por Curaçao afirma que deu um «passo em frente» na carreira.

«Estou muito feliz e orgulhoso por ter assinado pelo Boavista. É um clube com grande passado, mas também com uma enorme ambição e de olhos postos no futuro. Tem uma história enorme e de conquistas, mas temos a obrigação de construir um novo caminho, que seja capaz de orgulhar os adeptos», afirmou o ex-Nacional.

Gorré passou 10 anos na formação do Manchester United, tendo representado profissionalmente o Den Haag, dos Países Baixos, os galeses do Swansea e os ingleses do Northampton Town, antes de chegar a Portugal, onde está desde a temporada 2018/19.

«Sei que no Boavista os adeptos são tudo e isso faz-me lembrar Inglaterra, porque lá eles também amam verdadeiramente os seus clubes. Os adeptos são o foco principal desta grande instituição e tenho a certeza de que lhes vamos dar muitas alegrias ao longo da época. Eles vão estar sempre connosco e nós vamos dar tudo por eles», completou o jogador de 26 anos.