August Frobenius, central norueguês de 17 anos, rubricou contrato profissional com o Sporting.

«É um grande prazer assinar com o Sporting porque revela a confiança que o clube tem em mim. Estou muito agradecido. Agora, estou preparado para trabalhar duro pelas minhas oportunidades e para dar tudo pelo clube. O Sporting vai ajudar-me a crescer como homem e jogador», afirmou o jogador, citado no site oficial do clube, que representa desde 2019.