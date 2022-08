O arranque do campeonato da Ucrânia, com um Shakhtar Donetsk-Metalist 1925 (0-0), ficou marcado por vários momentos simbólicos. O hastear da bandeira, por exemplo, teve contornos especiais.

Como Volodymyr Zelensky frisou na mensagem enviada para os jogadores e transmitida no Estádio Olímpico de Kiev, a bandeira utilizada nesta terça-feira foi exibida por Danylo Myhal em 1976, quando invadiu o relvado no decorrer do duelo entre a União Soviética e a Alemanha de Leste, nas meias-finais do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Montreal.

Nessa altura, a seleção soviética era composta maioritariamente por jogadores do Dínamo Kiev.

A bandeira utilizada por Danylo Myhal foi doada à Ucrânia e será hasteada nos jogos do campeonato local, como símbolo de liberdade.