Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo e recebeu a primeira Bola de Ouro da carreira, esta segunda-feira.

Nas redes sociais, o jogador do Paris Saint-Germain partilhou algumas fotografias e recebeu vários comentários positivos, entre eles o de Lionel Messi, jogador com mais Bolas de Ouro de sempre (oito).

«Grande Ous!!! Parabéns, estou muito feliz por ti. Mereces», escreveu o argentino num comentário do Instagram.

Messi e Dembélé partilharam o balneário do Barcelona entre 2017/28 e 2020/21.



