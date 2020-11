O Maisfutebol chegou aos 300 mil seguidores no TikTok.

Este é um número que nos enche de orgulho e que foi alcançado em pouco mais de um ano, num sinal claro da importância que o Maisfutebol atribuiu ao crescimento nas redes sociais, procurando estar sempre mais perto dos seus leitores em todas as plataformas.

A conta do nosso jornal na rede social chinesa publica centenas de vídeos com alguns momentos divertidos, jogadas impressionantes ou insólitas, e até alguns dotes que os protagonistas do desporto não mostram muitas vezes. Uma forma diferente, e divertida, de conhecer os verdadeiros protagonistas.

Para acompanhar tudo, basta seguir a nossa página aqui.