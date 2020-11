Jean-Clair Todibo ainda não fez a estreia pela equipa principal do Benfica e procura ocupar o tempo livre da melhor forma possível. O defesa-central cedido pelo Barcelona acaba de receber em casa três Playstation e decidiu assinalar o momento com pompa e circunstância.



O jogador francês simulou a entrada em campo num jogo da Liga dos Campeões, com direito a hino e tudo, agradecendo os aplausos dos adeptos virtuais. A brincadeira pode não ser encarada da melhor forma, já que o Benfica está a disputar a Liga Europa, depois de ter falhado o acesso à fase de grupos da prova milionária.