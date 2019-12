Liga e Altice anunciaram, nesta segunda-feira, que foi resolvido o diferendo relativo aos direitos televisivos da Taça da Liga, celebrado em 2014.

«Este acordo, em cuja promoção a direção da Liga Portugal e a administração da Altice puseram grande empenho, volta a colocar num plano positivo as relações entre ambas as entidades, conforme impunha o interesse das competições profissionais e atenta a circunstância de a Altice ter uma presença relevante no futebol profissional», refere o comunicado divulgado pela Liga, presidida por Pedro Proença.