O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira a rescisão do contrato com Ricardo Sá Pinto, adiantando que o novo treinador será anunciado nos próximos dias, antes do regresso da equipa ao trabalho, previsto para 27 de dezembro.

Num curto comunicado, o clube minhoto dá conta da saída do treinador, bem como dos adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes. «O SC Braga agradece a Sá Pinto e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos, em especial na UEFA Europa League, expressando também os votos das maiores felicidades para o futuro», lê-se na nota publicada pelo clube.

Apesar do sucesso na Liga Europa, com o Sp. Braga a garantir a qualificação para os 16 avos de final sem derrotas na fase de grupos, com seis vitórias e dois empates, a verdade é que o clube minhoto tem desiludido nas competições internas.

Está qualificado para a Final Four da Taça da Liga [vai jogar com o Sporting], mas foi afastado da Taça de Portugal, pelo Benfica (1-2), e ocupa um modesto oitavo lugar na liga, com apenas 18 pontos, menos 21 pontos do que o líder Benfica.