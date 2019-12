Rúben Amorim vai suceder a Ricardo Sá Pinto no comando técnico do Sporting de Braga, confirmou o Maisfutebol. O antigo internacional português orientava a equipa B dos arsenalistas.

Esta é uma solução definitiva e não apenas interina, sendo que Ruben Amorim tem contrato por mais dois anos e meio com o Sp. Braga e é esse contrato que permanece em vigor: o antigo internacional não vai ser uma experiência temporária, vai ser o substituto de Sá Pinto de facto e por tempo indeterminado.

Refira-se que esta solução de substituir Sá Pinto por Ruben Amorim já andava na cabeça de António Salvador há algum tempo e foi oficializada depois da equipa defrontar o Benfica e o P. Ferreira, até porque não fazia sentido que o novo técnico entrasse com dois jogos desta importância e pouco tempo para trabalhar a equipa.

Nesse sentido, e apesar da vitória sobre o P. Ferreira, António Salvador manteve a ideia de substituir o treinador.

A decisão teve que ver com os resultados, antes de mais, sobretudo os resultados na Liga, na qual o Sp. Braga ocupa o oitavo lugar, mas também com uma política de clube e com o pouco aproveitamento das camadas jovens.

Ruben Amorim vai ter agora duas semanas para começar a trabalhar a equipa, até se estrear no Jamor, frente ao Belenenses, em jogo da Liga marcado para dia 4 de janeiro.