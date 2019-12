O Sporting vai abrir as portas do Estádio José Alvalade antes do final do ano para um treino solidário a 28 de dezembro.

O início da sessão conduzida por Silas está marcado para as 17h00, sendo que as portas abrem às 16h00.

Numa nota publicada no site oficial, o Sporting pede, à semelhança do que tem sido prática habitual nos últimos anos, que os adeptos levem um presente que será doado a jovens inseridos em casas de acolhimento residencial, centro educativos e projetos de intervenção comunitária.